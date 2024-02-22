В Екатеринбурге скончался бизнесмен Игорь Сычев

— Многие краснотурьинцы помнят его как создателя и исполнителя ярких и незабываемых образов на сцене нашего театра: Карлик Нос, Щелкунчик, Джин («Волшебная лампа Аладдина»), капитан Михасев («Не покидай меня»), Алеша («Очень простая история»), кочегар («Баллада о маленьком буксире») и многие другие, — напомнили в театре.