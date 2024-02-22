В Екатеринбурге скончался бизнесмен Игорь Сычев. Его не стало 21 февраля. Об этом сообщает издание ЕАН со ссылкой на директора «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткулову.
Игорь Сычев владел франшизой «МК-Урал» и изданием «Вечерние ведомости». Скончался бизнесмен в екатеринбургской больнице. В январе у мужчины случился инфаркт из-за хронического заболевания.
На данный момент дата и место прощания с Игорем Сычевым неизвестны.
Ранее скончался актер Краснотурьинского театра кукол Алексей Частиков. Мужчине было 42 года. Его жизнь унесла болезнь, с которой он долго боролся.
— Многие краснотурьинцы помнят его как создателя и исполнителя ярких и незабываемых образов на сцене нашего театра: Карлик Нос, Щелкунчик, Джин («Волшебная лампа Аладдина»), капитан Михасев («Не покидай меня»), Алеша («Очень простая история»), кочегар («Баллада о маленьком буксире») и многие другие, — напомнили в театре.