В Хабаровске квартиры оказались самыми дорогими

Как сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на портал Restate, стоимость квадратного метра в новостройках в «азиатской» части России выросла в разы. Так, во Владивостоке квадратный метр жилья оценивается в 189 тысяч рублей, в Хабаровске — в 164 тысячи рублей. По оценкам аналитиков, на стоимость жилья влияет низкая ставка по ипотеке — 2%. Она продолжает разгонять цены, менее активно, чем 2−3 года назад, но все же стимулирует рост стоимости.