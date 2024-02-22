В Новосибирске пострадавшим после коммунальной аварии отказали в возбуждении уголовного дела

Сейчас все отказные материалы находятся на утверждении в прокуратуре Ленинского района. Если надзорное ведомство не найдёт оснований для отмены решения полицейских, то материалы с проверкой уйдут в архив. У пострадавших после коммунальной аварии останется только одно: идти в суд и требовать компенсации у коммунальных служб.