Тайны дальневосточных морей раскроют в Пушкинском театре

Александр Чепель родился на берегах Азовского моря, где окончил художественную школу и морское училище. Три года служил на Камчатке, отправляясь в плавание по Охотскому морю и Тихому океану. Пейзажи Камчатки и Курил, а впоследствии и Приморья, где он путешествовал с палаткой, вдохновили на написание картин.