Тайны дальневосточных морей раскроют в Пушкинском театре

70 работ впервые представит во Владивостоке маринист Александр Чепель. Ко Дню защитника Отечества в Пушкинском театре открывается выставка «Море русской души» 6+). Серия картин повествует об истории русских моряков, покоривших Тихий океан.
Александр Чепель родился на берегах Азовского моря, где окончил художественную школу и морское училище. Три года служил на Камчатке, отправляясь в плавание по Охотскому морю и Тихому океану. Пейзажи Камчатки и Курил, а впоследствии и Приморья, где он путешествовал с палаткой, вдохновили на написание картин.
Александр признается — в его сердце «пустили свои кряжистые корни и сосны со скалистых Приморских берегов, и в нём плещутся Азовские волны и волны Амурского и Уссурийского заливов». «Увидеть Дальний Восток от севера и до юга — это счастье», — говорит он.
«В этом проекте нам удалось соединить художественную экспозицию с исторической. Так, чтобы у посетителей было целостное восприятие Тихоокеанской России, величественной красоты стихии океана и его покорителей», — сказал директор Пушкинского театра Александр Вовненко. К слову, современными героями на полотнах художника выступили инспекторы Дальневосточного морского заповедника.
Автора выставки сравнивают с Айвазовским, но он уверяет, что освоил массу художественных техник в поисках неповторимого стиля. Любопытный факт — специально для выставки стены в театре стали цвета морской волны. Выставка продолжит работу до 18 мая.