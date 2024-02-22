В транспорте Москвы покажут праздничный эфир к 23 февраля

Он уточнил, что праздничные ролики можно будет посмотреть до конца февраля. Пассажирам будут показывать сюжет об истории праздника, поздравительные заставки, тематическую викторину «Москва в деталях», ролики о военно-патриотических площадках Москвы, например, о Музее Победы, факты о станциях московского метро, оформление которых отражает события Великой Отечественной войны — «Таганской» и «Октябрьской» Кольцевой линии.