В Красноярском крае на праздничных выходных будет морозно

23 февраля в Красноярском крае будет морозно. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю со ссылкой на прогнозы синоптиков.
Завтра в этих районах лучше одеться потеплее:
— на юге Таймыра сильный южный ветер, порывы до 20 метров в секунду. Ночью будет до −23 градусов, а днем — до 20 ниже нуля;
— в Эвенкии наступили морозы. Ночью до −38 градусов (местами до −28 градусов), днем до −20 градусов (местами −28);
— в Туруханском районе ночью до −23 градусов (местами до 33 градусов ниже нуля). Днем — до −20;
— в Енисейской группе районов ночью до −32 градусов, а днем — до −20;
— в Ангарской группе ночью до −37 градусов, а днем до 20 ниже нуля;
— в Ачинской группе ночью до −32 градусов, днем — до −20;
— в Канской группе ночью до −32 градусов (местами до −42 градусов), а днем — до −25;
— на юге края ночью до −32 градусов (местами до 42 градусов ниже нуля). Днем будет до −17 градусов (местами до −25).
Напомним, что на праздничных выходных холодно будет и в Красноярске. Так, 23 февраля в городе ожидается −17 градусов, а ночные температуры будут в районе 30 градусов ниже нуля.