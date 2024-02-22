Народные приметы о доходах: чего нельзя делать 23 февраля

Наконец, на Прохора-Весновея нужно быть осторожнее с зеркалами. Без опаски можно смотреть лишь в те, что являются вашими. А вот чужие зеркала (как в гостях, так и в общественных пространствах, в том числе витрины) могут изменить вашу жизнь к худшему. Наши предки считали, что, любуясь собственным отражением за пределами собственного дома в этот день, можно принять на себя негативную энергию других людей и даже порчу.