Народные приметы о доходах: чего нельзя делать 23 февраля

23 февраля верующие вспоминают монаха Печерского монастыря Прохора. Он был известен своей добротой и тем, что, будучи отшельником, ел только хлеб, который готовил сам из лебеды. О нем рассказывали, что однажды ему удалось превратить пепел в соль. А когда торговцы пожаловались на Прохора князю, чудотворец превратил соль обратно в пепел.
В народном календаре дата известна как Прохор-Весновей. Такое название день получил, потому что в конце февраля погода становится все ближе к весенней. На Руси считалось, что это время идеально подходит для лечения всевозможных болезней. Чтобы помочь родным выздороветь и улучшить самочувствие, в старину люди заваривали травы, которые собирали летом.
Существовали у наших предков и другие правила, связанные с 23 февраля. Многие из поверий и запретов касались богатства.
Народные приметы на 23 февраля: чего нельзя делать
Чтобы избежать проблем со здоровьем, в этот день не рекомендуется есть рыбу. То же касается и морепродуктов. Запрещен 23 февраля и алкоголь. Тому, кто пропустит хотя бы рюмочку спиртного, не стоит удивляться возникновению многочисленных проблем на ровном месте.
В старину говорили, что на Прохора-Весновея мужчины не должны нагружать себя тяжелой работой. Отказавшись от непосильного труда, проводить время праздно также не стоит. Тому, кто будет лениться, мудрецы сулили безденежье.
Чтобы кошелек не опустел, в этот день важно подходить к расходам с умом. Тратиться на дорогостоящие вещи не стоит, они могут оказаться некачественными. Лучше сходить в магазин за самым необходимым, например, за продовольствием.
Не повезет тем, кто проведет 23 февраля в одиночестве. Наши предки верили, что на Прохора-Весновея необходимо найти себе компанию. В противном случае, человек рискует остаться со своими невзгодами один на один.
Если не хотите столкнуться с нуждой и голодом, ни при каких условиях не одалживайте соль, хлеб и другие продукты у соседей. Согласно поверьям, нарушив запрет, есть риск ухудшить свое финансовое положение до конца текущего года.
Затеяв уборку в жилище, помните: подметать пол 23 февраля не нужно. Иначе удача и достаток могут покинуть ваш дом.
Наконец, на Прохора-Весновея нужно быть осторожнее с зеркалами. Без опаски можно смотреть лишь в те, что являются вашими. А вот чужие зеркала (как в гостях, так и в общественных пространствах, в том числе витрины) могут изменить вашу жизнь к худшему. Наши предки считали, что, любуясь собственным отражением за пределами собственного дома в этот день, можно принять на себя негативную энергию других людей и даже порчу.
Народные приметы на 23 февраля: что можно делать
Как уже отмечалось, 23 февраля — удачный день для того, чтобы заняться здоровьем. Можно посетить специалиста, визит к которому вы долго откладывали, или хотя бы записаться к врачу. Нелишним будет и отказ от вредных привычек.
Верующие могут сходить в храм, чтобы помолиться Прохору. Его можно просить о помощи в избавлении от недугов.
В старину верили, что можно привлечь деньги, если пошуршать купюрой у себя в кармане. Только сделать это нужно именно 23 февраля.
Хорошо провести этот день в кругу семьи, уделить время близким. Можно отправиться в гости, чтобы проведать тех, кого давно не видели. Это пойдет на пользу вашим отношениям. При этом от шумных застолий и посиделок с крепкими напитками лучше воздержаться. В противном случае, всех участников подобного мероприятия могут ждать проблемы со здоровьем.
Приметы о погоде на 23 февраля
Доброй приметой в старину считалась морозная погода на 23 февраля. Согласно наблюдениям наших предков, в этом случае март будет теплым.
Если на Прохора-Весновея пойдет снег, можно ждать богатого урожая зерна, меда и орехов.
А вот алое небо на закате сулит резкое похолодание.
Именинники 23 февраля
23 февраля именины празднуют Аркадий, Антон, Иван, Геннадий и Марк. Также поздравить нужно Григория, Петра и Прохора.