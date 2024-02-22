Калининград победил в трех номинациях премии Russian Travel Awards

Калининградская область заняла первые места во всех тех номинациях, в которых она участвовала. Мы заняли первые места среди прочих регионов в номинациях «Регион гастрономического туризма», «Регион культурно-познавательного туризма» и «Регион mice-туризма» и получили три золотые тарелки. Это главный приз в этой премии.