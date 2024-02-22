Новые порывы устраняют на теплосетях во Владивостоке

Во Владивостоке на улицах Вязовой и Окатовой продолжаются аварийно-ремонтные работы на теплосетях. Коммунальщики меняют старые трубы горячего водоснабжения на новые, сообщили ИА PrimaMedia в городской администрации.
По словам специалистов, на месте порыва много пересечений тепловой сети и кабельных коммуникаций. Чтобы не повредить кабельные линии электроснабжения, специалистам пришлось вручную выбрать около 4 кубических метров земли, затем был задействован экскаватор.
Завершить работы и запустить подачу горячего водоснабжения в жилые дома специалисты обещают в течение дня.
«К сожалению, при запуске произошли порывы на теплосети, которая не эксплуатировалась с июня 2022 года. Часть жилых домов оставалась без горячего водоснабжения, специалисты ВПЭС устраняли повреждения», — сообщили в пресс-службе ВПЭС.