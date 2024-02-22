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Новые порывы устраняют на теплосетях во Владивостоке

Без горячей воды остались жители домов двух улиц.
Источник: Администрация Владивостока

Во Владивостоке на улицах Вязовой и Окатовой продолжаются аварийно-ремонтные работы на теплосетях. Коммунальщики меняют старые трубы горячего водоснабжения на новые, сообщили ИА PrimaMedia в городской администрации.

По словам специалистов, на месте порыва много пересечений тепловой сети и кабельных коммуникаций. Чтобы не повредить кабельные линии электроснабжения, специалистам пришлось вручную выбрать около 4 кубических метров земли, затем был задействован экскаватор.

Завершить работы и запустить подачу горячего водоснабжения в жилые дома специалисты обещают в течение дня.

Порывы на теплосети на Вязовой и Окатовой произошли после запуска 7 февраля оборудования на центральном тепловом пункте.

«К сожалению, при запуске произошли порывы на теплосети, которая не эксплуатировалась с июня 2022 года. Часть жилых домов оставалась без горячего водоснабжения, специалисты ВПЭС устраняли повреждения», — сообщили в пресс-службе ВПЭС.

ЖКХ