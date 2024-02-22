В Челябинске начали подготовку к весеннему паводку

Под руководством главы Натальи Котовой состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что нынешняя зима стала одной из самых снежных за последние много лет, поэтому анализ имеющихся сил и средств для безопасного прохождения воды в весенний период находится на особом контроле.
«Я прошу проверить все территории, где весной традиционно происходит подтопление, и принять исчерпывающие меры по своевременному отводу воды. Это касается и жилого сектора, и улично-дорожной сети. Нужно максимально вывезти с таких территорий снег, проверить ливневую канализацию, сделать подворовые обходы жилых домов с целью доведения информации до жильцов по порядку действий в период весеннего половодья», — отметила мэр.
Чиновникам, курирующим жилищно-коммунальное хозяйство, поручено организовать взаимодействие с управляющими компаниями по созданию резервов техники для своевременной откачки паводковых вод из подвалов жилых домов, а МУП «ПОВВ» — обеспечить бесперебойную работу водозаборных сооружений, канализационных насосных станций и сетей.
С ноября-2023 по 10 февраля 2024 года осадков на территории Челябинской области выпало от 120 до 210% от нормы; запасы воды в снежном покрове составляли 110−255% от нормы; высота снежного покрова на 10 февраля — 30−80 см, что выше нормы на 10−50 см.