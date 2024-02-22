В Челябинске начали подготовку к весеннему паводку

«Я прошу проверить все территории, где весной традиционно происходит подтопление, и принять исчерпывающие меры по своевременному отводу воды. Это касается и жилого сектора, и улично-дорожной сети. Нужно максимально вывезти с таких территорий снег, проверить ливневую канализацию, сделать подворовые обходы жилых домов с целью доведения информации до жильцов по порядку действий в период весеннего половодья», — отметила мэр.