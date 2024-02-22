Урок «Разговоры о важном» в школах Иркутска посвятили Дню защитника Отечества

На этой неделе их посвятили Дню защитника Отечества. Традиционно провели линейку, подняли государственный флаг страны. Дети и педагоги исполнили гимн.
На уроках учащиеся узнали о развитии российской армии, о подвигах советских солдат и героизме наших земляков, а также о важности защиты Родины. Ребята посмотрели тематические видеоролики, выполнили интерактивные задания и подготовили поздравительные открытки папам и дедушкам.
Цикл занятий «Разговоры о важном» проходит во всех школах и колледжах страны. Основные темы посвящены значимым историческим датам и направлены на укрепление духовно-нравственных ценностей и воспитание патриотизма. Например, состоялись уроки ко Дню Конституции РФ. В этом году в плане также классные часы к празднику Весны и Труда, Дню Победы, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.