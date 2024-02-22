Урок «Разговоры о важном» в школах Иркутска посвятили Дню защитника Отечества

Цикл занятий «Разговоры о важном» проходит во всех школах и колледжах страны. Основные темы посвящены значимым историческим датам и направлены на укрепление духовно-нравственных ценностей и воспитание патриотизма. Например, состоялись уроки ко Дню Конституции РФ. В этом году в плане также классные часы к празднику Весны и Труда, Дню Победы, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.