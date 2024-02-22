Мать погибшего бойца СВО посетила выставку кукол героев-воинов в ЗС Приангарья

«Я ругалась, кричала на него, мне было ужасно страшно. Когда он вернулся из первой командировки, у него уже были награды, а я задала единственный вопрос: “сынок, мы там не зря?”. И он ответил: “нет, мамуль, не зря”. Сын жил как герой, и погиб как герой. Его сослуживцы звонят мне со словами благодарности, я знаю о троих товарищах, которых он спас из-под огня», — рассказывает мама героя.