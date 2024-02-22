Мать погибшего бойца СВО посетила выставку кукол героев-воинов в ЗС Приангарья

Мать погибшего участника специальной военной операции Дениса Федулова Вероника Николаевна по приглашению спикера областного парламента Александра Ведерникова посетила выставку кукол, которая проходит в Законодательном собрании Иркутской области. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
Вероника Николаевна узнала о том, что среди произведений художницы Ульяны Рудавиной есть кукла ее сына, из новостей. Денис Федулов ушел на специальную военную операцию добровольцем, подписав контракт в тайне от матери.
«Я ругалась, кричала на него, мне было ужасно страшно. Когда он вернулся из первой командировки, у него уже были награды, а я задала единственный вопрос: “сынок, мы там не зря?”. И он ответил: “нет, мамуль, не зря”. Сын жил как герой, и погиб как герой. Его сослуживцы звонят мне со словами благодарности, я знаю о троих товарищах, которых он спас из-под огня», — рассказывает мама героя.
Она поблагодарила автора кукол Ульяну Рудавину и председателя ЗС Александра Ведерникова за то, что сохраняют память о ее сыне. Денис Федулов с детства увлекался рыбалкой, ремонтом автомобилей. Мать вспоминает, как с малолетства он вместе с другом Семеном, который тоже посетил выставку, собирали и разбирали их зеленый «Москвич-412».
Председатель ЗС подарил Веронике Федуловой, другу Дениса Семену и художнице Ульяне Рудавиной билеты на благотворительный концерт «Путь к Победе». Средства от продажи билетов на концерт будут направлены на поддержку участников специальной военной операции.