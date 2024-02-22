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Мать погибшего бойца СВО посетила выставку кукол героев-воинов в ЗС Приангарья

Женщина побывала на экспозиции по приглашению спикера регпарламента.

Мать погибшего участника специальной военной операции Дениса Федулова Вероника Николаевна по приглашению спикера областного парламента Александра Ведерникова посетила выставку кукол, которая проходит в Законодательном собрании Иркутской области. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Вероника Николаевна узнала о том, что среди произведений художницы Ульяны Рудавиной есть кукла ее сына, из новостей. Денис Федулов ушел на специальную военную операцию добровольцем, подписав контракт в тайне от матери.

«Я ругалась, кричала на него, мне было ужасно страшно. Когда он вернулся из первой командировки, у него уже были награды, а я задала единственный вопрос: “сынок, мы там не зря?”. И он ответил: “нет, мамуль, не зря”. Сын жил как герой, и погиб как герой. Его сослуживцы звонят мне со словами благодарности, я знаю о троих товарищах, которых он спас из-под огня», — рассказывает мама героя.

Она поблагодарила автора кукол Ульяну Рудавину и председателя ЗС Александра Ведерникова за то, что сохраняют память о ее сыне. Денис Федулов с детства увлекался рыбалкой, ремонтом автомобилей. Мать вспоминает, как с малолетства он вместе с другом Семеном, который тоже посетил выставку, собирали и разбирали их зеленый «Москвич-412».

Спикер парламента Александр Ведерников поздравил Веронику Федулову с наступающим Днем защитника Отечества и поблагодарил за воспитание настоящего героя. «Нельзя дать ни одному из наших пацанов умереть второй смертью — в нашей памяти. Для нас все они — герои, защищающие наше Отечество. Спасибо Вам за воспитание, как он сам говорил, настоящего пацана. И всем матерям, которые вырастили наших парней, которые делают настоящее дело — защищают Родину», — сказал Александр Ведерников.

Председатель ЗС подарил Веронике Федуловой, другу Дениса Семену и художнице Ульяне Рудавиной билеты на благотворительный концерт «Путь к Победе». Средства от продажи билетов на концерт будут направлены на поддержку участников специальной военной операции.