Благодаря активной помощи красноярцев бойцы в СВО получат к празднику гуманитарную помощь на сумму более 7 млн рублей

«Вы подарили нам реально нужную технику: сигнал этих радиостанций сложно расшифровать, квадрокоптеры — это наши глаза, которые корректируют и наводят артиллерию. А глушитель дронов спасает наши жизни, он не позволяет им подлететь к нам на близкое расстояние и те просто падают», — поблагодарил земляков красноярский боец с позывным «Бес».