Благодаря активной помощи красноярцев бойцы в СВО получат к празднику гуманитарную помощь на сумму более 7 млн рублей

На эти средства к 23 февраля по заявкам 10 воинских подразделений, в которых служат наши земляки, мы закупили наборы специализированной техники.
В наборах: системы радиоэлектронной борьбы с БПЛА, тепловизионные прицелы, квадрокоптеры, инверторные генераторы, профессиональные радиостанции, ретрансляторы, бинокли и даже бензопила.
«Вы подарили нам реально нужную технику: сигнал этих радиостанций сложно расшифровать, квадрокоптеры — это наши глаза, которые корректируют и наводят артиллерию. А глушитель дронов спасает наши жизни, он не позволяет им подлететь к нам на близкое расстояние и те просто падают», — поблагодарил земляков красноярский боец с позывным «Бес».