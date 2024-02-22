Хабаровчане могут обменять подарочную карту на деньги

В предстоящие праздники 23 февраля и 8 марта многие, наверняка, предпочтут подарить родным и близким подарочный сертификат, чтобы его владелец сам выбрал себе то, что ему больше нравится. А можно ли подарочную карту обменять на деньги, если вы не нашли в магазине подходящей для вас вещи?
— В судах сформировался такой подход, что подарочная карта или сертификат не являются товаром, а дают право предъявителю приобрести у продавца товары или услуги на указанную сумму, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Екатерина Ольховик. — Соответственно, деньги от реализации таких карт, по сути, — предоплата за товары или услуги, которые будут приобретены в будущем. Такая позиция позволила во многих случаях защитить потребителя от практики выпуска подарочных сертификатов со сроками действия.
Закон о защите прав потребителей, как и другие нормативные правовые акты не предусматривают право продавца, получившего деньги за подарочную карту, удерживать их у себя. И если покупатель не нашел товара, который бы ему понравился, то он вправе потребовать вернуть ему деньги. Иначе получается, что магазин присваивает себе ваши средства. То есть деньги, уплаченные за подарочную карту, он получил, а товар на эту сумму не отпустил. По закону это недопустимо. Никакие внутренние правила магазинов, которые сообщают о невозможности обмена или возврата товаров, не влияют на право реализовать сертификат по личному усмотрению покупателя.