Хабаровчане могут обменять подарочную карту на деньги

Закон о защите прав потребителей, как и другие нормативные правовые акты не предусматривают право продавца, получившего деньги за подарочную карту, удерживать их у себя. И если покупатель не нашел товара, который бы ему понравился, то он вправе потребовать вернуть ему деньги. Иначе получается, что магазин присваивает себе ваши средства. То есть деньги, уплаченные за подарочную карту, он получил, а товар на эту сумму не отпустил. По закону это недопустимо. Никакие внутренние правила магазинов, которые сообщают о невозможности обмена или возврата товаров, не влияют на право реализовать сертификат по личному усмотрению покупателя.