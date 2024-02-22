В Бердске в туалетах лицея заметили устройства, напоминающие камеры

В Бердске в туалетах лицея № 7 заметили устройства, напоминающие видеокамеры.
Образовательное учреждение сотрясают скандалы. Учителя лицея жалуются на обман с выплатами и другие нарушения Трудового кодекса РФ. Недовольство также выражают родители. По их мнению, за 2,5 года лицей превратился из образцового в заурядное место.
20 февраля коллективу представили нового и.о. директора Ольгу Гарееву. Действующий руководитель Сергей Пилипшука находится на больничном.
Как передает издание НГС, за 2,5 года из лицея уволился 21 сотрудник, 19 из них — учителя. Педагоги написали обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
«Мы никогда не испытывали такое унижение чести и достоинства, как при руководстве Пилипушки и его приближенных. Все наши обращения в управление образования, мэрию и прокуратуру игнорируются, ситуация остается без изменения», — указали учителя.
Власти обратно передают жалобы директору, что приводит к новым конфликтам.
Недавно в родительские чаты попало видео из женского туалета. Ученица обратила внимание на устройство на потолке. Оно похоже на камеру наблюдения. Одна из учительниц рассказала, что камеры установлены в кабинетах девятых классов для возможности проведения ОГЭ. Педагоги считают, что устройства не отключают в другое время, а они переодеваются в классах.
В прокуратуре Бердска подтвердили, что проводят проверку по факту жалоб из лицея.