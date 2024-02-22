В Бердске в туалетах лицея заметили устройства, напоминающие камеры

Недавно в родительские чаты попало видео из женского туалета. Ученица обратила внимание на устройство на потолке. Оно похоже на камеру наблюдения. Одна из учительниц рассказала, что камеры установлены в кабинетах девятых классов для возможности проведения ОГЭ. Педагоги считают, что устройства не отключают в другое время, а они переодеваются в классах.