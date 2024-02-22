В микрорайоне Синюшина гора благоустроят новый сквер

«В этом году мы продолжим создавать новые общественные пространства. Жители города активно участвовали в онлайн-голосовании по выбору территорий для благоустройства в 2024 году. Сквер “Ирис” занял второе место, набрав 9181 голос. По рассказам на месте, где сейчас расположен микрорайон, когда-то росли эти цветы. Элементы ирисов будут отражены в проектных решениях», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.