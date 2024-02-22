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В микрорайоне Синюшина гора благоустроят новый сквер

Иркутск, НИА-Байкал — В этом году благоустроят новый сквер «Ирис» на бульваре Рябикова, 20а.
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Работы проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, при разработке проекта учли пожелания и интересы жителей: предусмотрели две игровые площадки для детей младшего и старшего возраста, тихое место для пенсионеров и родителей с колясками, событийную площадь с амфитеатром и сценой для проведения локальных мероприятий, спортивную площадку с тренажерами.

На территории сквера также построят пешеходный фонтан. Струи воды будут бить из-под земли, образуя арку, под которой могут играть дети.

«В этом году мы продолжим создавать новые общественные пространства. Жители города активно участвовали в онлайн-голосовании по выбору территорий для благоустройства в 2024 году. Сквер “Ирис” занял второе место, набрав 9181 голос. По рассказам на месте, где сейчас расположен микрорайон, когда-то росли эти цветы. Элементы ирисов будут отражены в проектных решениях», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Предусмотрено устройство прогулочных дорожек, установка уличного и паркового освещения всех пешеходных зон и площадок. Возле сквера оборудуют автомобильную парковку и выполнят озеленение газонами, кустарниками и цветниками с многолетними растениями.

Напомним, весной стартует голосование за общественные территории, которые благоустроят в 2025 году.