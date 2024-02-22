Пермская епархия предложила стимулировать врачей за отказ женщин от аборта

В заседании рабочей группы приняли участие член общественной палаты и бывший министр культуры Пермского края Игорь Гладнев, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерей Игорь Ануфриев и юрист Пермской епархии Петр Карелин. В работе группы также приняли участие представительницы регионального отделения МО «Союз православных женщин».



Господин Гладнев поддержал инициативу Пермской епархии о включении в законопроект «доплаты для врачей-гинекологов за отказ женщины прерывать беременность». Наряду с этим прозвучало предложение об информировании школьников Прикамья о вреде, который влечет за собой операция по искусственному прерыванию беременности, а также о награждении орденом «Мать-героиня» за рождение четырех и более детей.



Ранее с инициативой о разработке и принятии регионального закона о запрете склонения к аборту выступил господин Гладнев. Сообщалось, что с таким предложением к нему обратились союз православных женщин и работники здравоохранения.

