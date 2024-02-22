Что делать, если попал в ДТП — инструкция

Первое, что нужно сделать при ДТП — остановить машину, заглушить двигатель и включить аварийку. Выставите знак аварийной остановки. Но не впритык к месту ДТП, как это обычно происходит, а не менее чем за 15 м от него в населенных пунктах, а за их пределами — за 30 м. Дистанция позволит водителям заранее увидеть знак, снизить скорость и объехать ДТП.
Также проверьте состояние всех пострадавших, если они есть, окажите им первую медицинскую помощь и вызовите скорую. Если произошла утечка топлива, отключите аккумулятор и отойдите на безопасное расстояние.
Затем вызовите сотрудника СБДД на место происшествия. Звонить можно по номеру 102 или в районные управления СБДД (Дежурная часть УБДД Ташкента: +998 71 255 10 47).
Не трогайте предметы и детали, которые относятся к ДТП, до приезда инспекторов ДПС. Сфотографируйте место аварии с разных ракурсов, включая поврежденные детали. И только потом убирайте с дороги оторванный бампер, фару или крыло.
Если во время ДТП пострадали люди, столбы, здания, заборы или личные вещи, обязательно вызывайте сотрудника СБДД. Оформлять такое ДТП самостоятельно нельзя. Инспектор заполнит извещение о ДТП, нарисует схему, выпишет штраф нарушителю и скажет, что делать дальше.
Если после ДТП автомобиль сильно пострадал, вызовите эвакуатор. В среднем услуга обойдется в 250 000 сумов. По данным одной из эвакуационных служб Ташкента, стоимость за первые 3 км составляет 150 000 сумов, далее — по 50 000 сумов за каждые последующие 5 км.
Как оформить ДТП самостоятельно
С ноября 2021 года оформить ДТП в Узбекистане можно без участия сотрудников СБДД. Главное условие — в аварии не должно быть пострадавших, а нарушитель признает свою вину. Оформить ДТП по европротоколу нужно следующим образом:
- составьте извещение в специальном формате, указав данные нарушителя и пострадавшего;
- пройдите освидетельствование на алкогольное опьянение не позднее 4-х часов с момента ДТП;
- зафиксируйте положение автомобилей на фото и видео, приложите материалы к извещению, которое потом надо отправить в страховую компанию в течение 3-х рабочих дней с момента ДТП.
Условия европротокола
Оформить ДТП самостоятельно можно, соблюдая все условия европротокола:
- авария не повлекла нанесение потерпевшему легкого телесного повреждения или повреждения средств регулирования дорожного движения либо иного имущества;
- один из водителей, участвовавших в ДТП, полностью признал свою вину;
- ДТП произошло без участия пешехода;
- ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств (в том числе транспортные средства с автоприцепом), и повреждены только транспортные средства;
- гражданская ответственность владельцев транспортных средств застрахована до совершения ДТП;
- у водителей, участвовавших в ДТП, имеются водительское удостоверение, техпаспорт, доверенность (за исключением случаев, когда не требуется доверенность) и путевой лист;
- водители, участвовавшие в ДТП, не находятся в состоянии алкогольного опьянения;
- случаи повреждения транспортных средств в результате ДТП, а также характер и перечень поврежденных частей транспортных средств не вызывают разногласий (споров) между участниками происшествия.
Нарушив один из этих пунктов, извещение будет считаться недействительным. Владельцы автомобилей не смогут отремонтировать или утилизировать свои авто без согласия страховщика или до принятия решения о выплате/отказе в выплате страхового возмещения.
Последствия ДТП и штрафы
Если нарушение ПДД не приведет к телесному повреждению, а лишь к небольшому материальному ущербу, то это может привести к штрафу от 2 до 4 БРВ (размер БРВ — 340 000 сумов) или лишению прав от 6 месяцев до 1 года.
Если же водитель нарушит ПДД, причинив легкое телесное повреждение или существенный материальный ущерб, то ему грозит штраф от 5 до 7 БРВ или лишение прав сроком от 1 до 3 лет.
После оформления ДТП инспектором ДПС, специалистами оценивается также и материальный ущерб. Они вычисляют сумму возмещения, которая покрывается виновником ДТП по решению суда. Материальный ущерб оплачивается отдельно от штрафа.
Случаи с причинением тяжкого телесного вреда здоровью будут рассматриваться отдельно судом по уголовным делам. Статья 266 УК РУз предусматривает наказание для лиц, управляющих транспортным средством и совершивших нарушение правил безопасности, которое привело к средней тяжести или тяжкому телесному повреждению. В таких случаях предусмотрен штраф до 50 БРВ, обязательные общественные работы до 360 часов или исправительные работы до 3 лет.
Если нарушение привело к смерти человека, то наказание может включать лишение свободы до 7 лет с лишением определенного права.
Если это же нарушение привело к человеческим жертвам, катастрофе или иным тяжким последствиям, то наказание может включать лишение свободы до 10 лет с лишением определенного права.
Если транспорт — грузовой (до 10 тонн), то в среднем сумма составит около 500 000 сумов.