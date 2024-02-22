Что делать, если попал в ДТП — инструкция

Первое, что нужно сделать при ДТП — остановить машину, заглушить двигатель и включить аварийку. Выставите знак аварийной остановки. Но не впритык к месту ДТП, как это обычно происходит, а не менее чем за 15 м от него в населенных пунктах, а за их пределами — за 30 м. Дистанция позволит водителям заранее увидеть знак, снизить скорость и объехать ДТП.