Спикер краевого парламента Алексей Додатко поздравил с праздниками медиков скорой помощи

За 106 лет скорая помощь Красноярска выполнила более 19 млн выездов. Ежедневно каждая бригада проезжает по городу около 150 километров, круглосуточно работает 95 бригад. Сегодня коллектив «Красноярской станции скорой медицинской помощи» насчитывает около 1000 человек, здесь трудятся 5 семейных династий врачей.
В прошлом году врачи скорой госпитализировали более 160 тысяч человек. Самая частая причина, по которой обращаются пациенты — заболевания органов кровообращения, на втором месте — травмы.
Накануне председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко поздравил сотрудников Красноярской станции скорой медицинской помощи с Днем фельдшера, который отмечается 21 февраля, и Днем защитника Отечества. Приехал спикер не с пустыми руками, для сотрудников станции скорой помощи Алексей Додатко привез торты.
«Хотелось бы поддержать добрую традицию, которая сложилась еще во времена пандемии, когда медикам помогали всем миром, а медики помогали людям здесь, на передовой. Мы понимаем, что перед врачами стоят очень важные задачи, здесь каждый день решаются вопросы жизни и смерти. Хочется сказать огромное человеческое спасибо и поздравить вас с праздником», — отметил Алексей Додатко.
К поздравлениям присоединился депутат горсовета Александр Первухин. Он вручил врачам сувенирную продукцию регбийного клуба’Енисей-СТМ" с автографами игроков команды.