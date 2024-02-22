Спикер краевого парламента Алексей Додатко поздравил с праздниками медиков скорой помощи

«Хотелось бы поддержать добрую традицию, которая сложилась еще во времена пандемии, когда медикам помогали всем миром, а медики помогали людям здесь, на передовой. Мы понимаем, что перед врачами стоят очень важные задачи, здесь каждый день решаются вопросы жизни и смерти. Хочется сказать огромное человеческое спасибо и поздравить вас с праздником», — отметил Алексей Додатко.