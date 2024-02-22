Союз транспортников Кубани заявил, что цена на проезд в Краснодаре должна быть 80 рублей

Изменение тарифа на проезд происходит ежегодно. Как пояснил Иван Петров, у коммерческих перевозчиков повышение уже произошло, в то время как в муниципальных предприятиях планируется изменение тарифов в III квартале 2024 года. Он также отметил, что вероятно, у муниципальных предприятий тариф будет повышен с 40 рублей до определенной суммы к концу лета или осенью текущего года.