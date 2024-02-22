Союз транспортников Кубани заявил, что цена на проезд в Краснодаре должна быть 80 рублей

По его словам, существует методика расчета себестоимости проезда и нормативные акты, позволяющие определить эту цифру. Однако, принятие такого тарифа на данный момент не находит понимания среди населения.
Изменение тарифа на проезд происходит ежегодно. Как пояснил Иван Петров, у коммерческих перевозчиков повышение уже произошло, в то время как в муниципальных предприятиях планируется изменение тарифов в III квартале 2024 года. Он также отметил, что вероятно, у муниципальных предприятий тариф будет повышен с 40 рублей до определенной суммы к концу лета или осенью текущего года.
Глава профильного союза подчеркнул, что на сегодняшний день рентабельность пассажирских перевозок минимальна и составляет от 4 до 5%, что является недостаточным для погашения лизинговых платежей и обеспечения устойчивой работы предприятий.
Напомним, что последнее повышение стоимости проезда в общественном муниципальном транспорте Краснодара произошло 19 августа 2023 года. Тариф был увеличен до 40 рублей, что было связано с различными факторами, включая отток кадров на предприятии и увеличение затрат на запчасти и горюче-смазочные материалы.
Напомним, предыдущее повышение цены за проезд было в январе и феврале 2023 года. Тогда коммерческие перевозчики за пару недель подняли стоимость с 35 до 40 рублей.
Ранее, в 2021 году к 31 декабря почти все частные перевозчики подняли цены с 30 до 35 рублей. До этого стоимость проезда выросла с 28 до 30 рублей, это было в мае 2021 года. Таким образом, частники подняли стоимость проезда дважды за 2021 год.
Очередным повышением цены на проезд в маршрутках «огорошили» жителей Краснодара.
Один из перевозчиков изменяет цену уже с 16 декабря.