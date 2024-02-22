Сильно похолодает в горах Хабаровского края

День защитника Отечества пройдет в Хабаровском крае спокойно: осадков не ожидается во всем регионе, ветер будет в пределах привычных значений. Опасных метеоявлений на пятницу синоптики не прогнозируют.
В Хабаровске снега не будет. Ночью 20 −22 градуса мороза, днем — 11−13 ниже нуля. Ветер западный, от шести до 11 метров в секунду.
Не обещают осадков и на юге региона. Здесь ночные температуры будут держаться на уровне 19−24 градусов мороза, а дневные — 7−12 со знаком «минус». Ветер западный, от восьми до 13 метров в секунду.
Ждать осадков не нужно и жителям центра Хабаровского края. Ночью столбики термометра опустятся на 19−35 отметок ниже нуля, днем покажут −8…-20 градусов. Ветер западных направлений усилится от пяти до 13 метров в секунду.
На севере края — без осадков. Ночью температура будет колебаться в пределах −22…-32 градусов, в горах достигнет 37. Днем от −12 до −18. Ветер различных направлений, от пяти до 14 метров в секунду.