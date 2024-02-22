Новую улицу в Казани назовут в честь академика Мирзы Махмутова

В Советском районе Казани появится новая улица. Она будет названа в честь академика, педагога, востоковеда, государственного, общественного деятеля, основоположника народного образования в Татарстане Мирзы Махмутова. Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов МО города Казани.
Улица расположена в жилом массиве Изумрудная Долина рядом с улицами Михаила Родных, Татьяны Емелиной, Владимира Муравьева и Исламии Махмутовой. Новое наименование включат в адресный план города и реестр улиц.
Мирза Махмутов работал в Казанском государственном университете, преподавал арабский и татарский языки. С 1958 по 1979 год был министром просвещения Татарской АССР, является одним из учредителей Академии науки РТ.