Новую улицу в Казани назовут в честь академика Мирзы Махмутова

В Советском районе Казани появится новая улица. Она будет названа в честь академика, педагога, востоковеда, государственного, общественного деятеля, основоположника народного образования в Татарстане Мирзы Махмутова. Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов МО города Казани.