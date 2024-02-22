Синоптик Шепоренко предупредила уральцев о ночных морозах до −25 градусов

Однако днем уже вновь будет тепло, температура воздуха будет от −5 до −10 градусов. Существенных осадков до конца месяца ждать не стоит. При этом в регионе объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Смог продержится до вечера вторника, 27 февраля, пишет 72.RU.