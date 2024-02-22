Кузбасс получил пять наград на Всероссийской туристской премии

«Мы создали познавательные программы и экскурсионные маршруты, занимаемся событийным туризмом, делаем наши курорты более удобными для бизнес-конференций, строим современный горнолыжный курорт Шерегеш. Жители региона и страны могут круглый год знакомиться с природой, кухней, культурой и историей Сибири. Сегодня туристическая отрасль становится одной из ведущих в экономике региона», — сказал Сергей Цивилев.