Кузбасс получил пять наград на Всероссийской туристской премии

Как сообщает правительство Кузбасса, Кемеровская область завоевала пять наград (два первых, два вторых и третье место) во III Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards, которая прошла в Санкт-Петербурге. В 20 номинациях конкурса участвовало 44 региона.
«Мы создали познавательные программы и экскурсионные маршруты, занимаемся событийным туризмом, делаем наши курорты более удобными для бизнес-конференций, строим современный горнолыжный курорт Шерегеш. Жители региона и страны могут круглый год знакомиться с природой, кухней, культурой и историей Сибири. Сегодня туристическая отрасль становится одной из ведущих в экономике региона», — сказал Сергей Цивилев.
Призы кузбассовцы получили во всех номинациях, в которых заявлялись. Так, первое место регион получил в номинациях «Территория горнолыжного туризма» и «Регион сувенирной туристической продукции». Второе за номинации «Регион туристических маршрутов и экскурсионных программ» и «Регион MICE-туризма», а третье — в номинации «Территория событийного туризма».
В прошлом году на той же премии Кемеровская область тоже получила пять наград.