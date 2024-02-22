«Пластилиновый дождь» и концерт Газманова: куда сходить в выходные 24−25 февраля в Самаре

Если верить синоптикам, в грядущие выходные в Самаре будет отличная погода — солнечно и небольшой морозец. Такой же будет и культурная программа. В частности, в этот уикенд пройдет зимний «Пластилиновый дождь». Рассказываем подробно, куда сходить в Самаре в выходные 24—25 февраля 2024 года.