«Пластилиновый дождь» и концерт Газманова: куда сходить в выходные 24−25 февраля в Самаре

Если верить синоптикам, в грядущие выходные в Самаре будет отличная погода — солнечно и небольшой морозец. Такой же будет и культурная программа. В частности, в этот уикенд пройдет зимний «Пластилиновый дождь». Рассказываем подробно, куда сходить в Самаре в выходные
ФЕСТИВАЛИ
«Пластилиновый дождь».
Когда:
Где: ТК «Гудок» (ул. Красноармейская, 131).
Билеты: бесплатно.
В выходные в Самаре пройдет зимний фестиваль «Пластилиновый дождь» (3+). Артисты уличных театров будут выступать на нескольких площадках в ТК «Гудок». Помимо театральных представлений, организаторы проведут ярмарку самарских мастеров. Будут работать детские зоны. Полную программу фестиваля смотрите здесь: vk.com/festpd
КОНЦЕРТЫ
«Green Apelsin».
Когда: 24 февраля, 20.00.
Где: КЗ «Сигнал» (ул. Лесная, 23к2).
Билеты: 1500 ₽
Якутская певица Green Apelsin (Анжела) поет о русалках и оборотнях, валькириях и живых мертвецах — будто нашептывает бесконечную сказку, сотканную из бесчисленных полузабытых преданий. Концерт 6+.
Концерт Олега Газманова в Самаре 25 февраля 2024.
Когда: 25 февраля, 19.00.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 2000 −5000 ₽
Очередной приезд Олега Газманова в Самару приурочен к 55-летию его творческого пути. В далеком 1968 году был написан его первый хит «Белый снег». Вместе с заслуженным артистом России на сцену в Самаре выйдет группа «Эскадрон». Концерт 6+.
ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
«Сказка о царе Салтане».
Когда: 24 февраля, 11.00.
Где: театр «Витражи» (ДК Железнодорожников, ул. Л. Толстого, 94).
Билеты: 300−500 ₽
В основе сюжета — одноименное произведение Александра Пушкина. В постановке (6+), выполненной в духе площадного представления скоморохов, сочетаются как динамичное действие, живой юмор, так и проникновенный лиризм, которые переносят зрителя в удивительный сказочный мир.
«Иван Царевич и Серый волк».
Когда: 25 февраля, 10.30, 13.00.
Где: Театр кукол (ул. Самарская, 95).
Билеты: 450 ₽
В эти выходные в Самаре состоится премьерный показ спектакля «Иван-царевич и Серый волк» (6+). Придерживаясь сюжета русской сказки, режиссер постановки пытается найти актуальные формы. Поэтому Волк будет превращаться в автомобиль и ракету, Иван-царевич станет разъезжать на самокате, а его братья — на скейтах. Кроме того, Серый волк в мистическом образе оборотня окажется намного человечнее и благороднее других героев истории.
СПЕКТАКЛИ
«Театр».
Когда: 24 февраля, 18.00.
Где: театр «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231).
Билеты: 750−1500 ₽
Сценическая версия известного романа Сомерсета Моэма «Театр» (16+). Джулия Лэмберт — знаменитая английская театральная актриса решает завести интрижку с молодым бухгалтером…
«Семья Тотов».
Когда: 24 февраля, 18.00.
Где: театр «Город» (пр. Ленина. 14а).
Билеты: 600−700 ₽
В гости к семье Тотов, живущей в венгерской деревушке, приезжает майор. Он командует батальоном, где служит сын Тотов. Семья имеет необыкновенный шанс: услужить и угодить начальнику своего сына. Воспользуются ли Тоты этим шансом? Смогут ли распорядиться своей судьбой? 16+
«Мюнхгаузен».
Когда: 25 февраля, 13.00, 18.00.
Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).
Билеты: 300−1800 ₽
В комедии «Мюнхгаузен» (12+) по мотивам рассказов Готфрида Бюргера зрители обязательно увидят вишневое дерево на голове у оленя, волка наизнанку, шестилапого зайца, разгон облаков и другие подвиги.
ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ
Экскурсия по новому палеонтологическому музею.
Когда: 24 февраля, 11.00, 12.30, 14.00.
Где: Палеонтологический музей (ул. Ставропольская, 98, к.2).
Билеты: бесплатно.
Недавно открывшийся палеонтологический музей на Безымянке решил провести очередной «День открытых дверей». Будут организованы экскурсии по выставочному залу с рассказом о древних морях и их обитателях. Участники смогут своими руками прикоснуться к древним моллюскам, иглокожим, амфибиям, растениям
ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
Лекторий «Музариум».
Когда: 25 февраля, 15.00.
Где: Самарская универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а).
Билеты: 200 ₽
Отдел искусств областной библиотеки приглашает на первое мероприятие музыкального лектория «Музариум» (6+). Любителей музыки ожидает рассказ о великом итальянском композиторе Джоаккино Россини под множество живых музыкальных иллюстраций. Лекторий ведет музыковед Ирина Цыганова, а играют музыканты Самарской филармонии.
Мастер-класс по интерьерной живописи.
Когда: 25 февраля, 14.00.
Где: творческий клуб «Все живое» (ул. Ленинградская, 53).
Билеты: 1000 ₽
На мастер-классе «Интерьерная живопись» (12+) посетители научатся писать картины акрилом и декорировать их поталью. Весь процесс будет проходить под руководством художника, который в любой момент подскажет, как грамотно выстроить рисунок. Тема дня — бабочки. Они прекрасно дополнят интерьер дома и подарят положительные эмоции.
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Прогулка-дрейф по парку Дружбы.
Когда: 25 февраля, 13.00.
Где: у входа в парк Дружбы на ул. Советской Армии.
Билеты: 250 ₽
Музей «Заварка» приглашает на необычное мероприятие — прогулку-дрейф по парку Дружбы (16+). Это возможность оказаться в месте, которое вдохновило команду музея на создание выставки «Человек и дерево». Прогулка будет организована через практику дрейфа. Это не форма экскурсии, а прохождение разных мест с целью изучения их влияния на восприятие, получения впечатлений от этих пространств.