Руководитель фонда капремонта Самарской области покинул пост

Руководители фонда капремонта региона часто меняются. Так, ранее пост занимал Дмитрий Ахматов, который был замом по общим вопросам. Он вступил в должность с 27 ноября 2023 года. А до него фонд возглавлял Александр Константинов, которого задержали осенью 2022 года по подозрению в мошенничестве.