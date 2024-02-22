Руководитель фонда капремонта Самарской области покинул пост

В Самарской области назначили врио генерального директора фонда капитального ремонта. Временно исполняющим обязанности гендиректора стал Александр Трещев. Соответствующая информация опубликована на сайте фонда.
Руководители фонда капремонта региона часто меняются. Так, ранее пост занимал Дмитрий Ахматов, который был замом по общим вопросам. Он вступил в должность с 27 ноября 2023 года. А до него фонд возглавлял Александр Константинов, которого задержали осенью 2022 года по подозрению в мошенничестве.
Следователи полагали, что он «уводил» деньги со счетов организации, завышая стоимость и объемы выполненных работ при ремонте домов. Ущерб мог составить 2,2 миллиона рублей. Еще одного экс-руководителя Михаила Архипова признали виновным в получении «откатов» от подрядчиков. На 10 лет он отправлен в колонию строгого режима.