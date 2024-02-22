«Как выздоровлю — разрисую гипс»: в Новосибирске ортопеды прооперировали «хрустальную девочку»

Живет Мирослава вместе с мамой в Горно-Алтайске. В 2023 году к ним в город приехал заведующий детским отделением Новосибирского НИИТО им. Цивьяна Вадим Кожевников. Мать повела дочь на прием к нему, и тот вынес решение — в таком случае только оперировать. Семья стала собирать документы на квоту, операцию провели в Новосибирске.