«Как выздоровлю — разрисую гипс»: в Новосибирске ортопеды прооперировали «хрустальную девочку»

В Новосибирске ортопеды прооперировали «хрустальную девочку» с помощью современных достижений техники. У 6-летней Мирославы несовершенный остеогенез — редкое генетическое заболевание, из-за которого кости становятся необычайно хрупкими. Просто запнулась, или кто-то толкнул — новый перелом. Девочка с рождения ломала руки и ноги 5 раз. Плюс обследования выявили тяжёлую деформацию бедренной кости у девочки.
Живет Мирослава вместе с мамой в Горно-Алтайске. В 2023 году к ним в город приехал заведующий детским отделением Новосибирского НИИТО им. Цивьяна Вадим Кожевников. Мать повела дочь на прием к нему, и тот вынес решение — в таком случае только оперировать. Семья стала собирать документы на квоту, операцию провели в Новосибирске.
Восстанавливаться после операции нужно еще около двух месяцев. Фото: Новосибирский НИИТО.
— Детские ортопеды устанавливают современные телескопические системы, подбирая имплантат индивидуально. Благодаря современным технологиям и навыкам ортопедов восстанавливается ось конечности, а за счёт особенностей конструкции не блокируется рост кости, когда ребенок взрослеет. Около 2 месяцев Мирослава проведёт в гипсе, затем пройдёт восстановительное лечение. Таким детям показаны специальные лекарства для укрепления костей, а также реабилитационные мероприятия, — рассказали в институте НИИТО.
У Мирославы уже даже появилась традиция — рисовать на гипсе перед тем, как его снимут. Девочка любит прыгать и бегать, а после восстановления планирует пойти в музыкальную школу.