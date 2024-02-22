В Перми скончался кандидат наук, доцент ПГНИУ Виталий Керженцев

Виталий Сергеевич родился 11 апреля 1941 года в Перми. После окончания школы работал на заводе им. Ленина. В 1976 году его зачислили в аспирантуру Пермского государственного университета по направлению «История КПСС», в 1979 году он стал ассистентом на кафедре научного коммунизма. В 1981 году получил степень кандидата исторических наук, с 1992 года стал работать на кафедре социальной работы и конфликтологии.