В Перми скончался кандидат наук, доцент ПГНИУ Виталий Керженцев

Пресс-служба ПГНИУ сообщила о смерти 19 февраля в возрасте 82 лет кандидат исторических наук, доцента кафедры социальной работы и конфликтологии юридического факультета Виталия Сергеевича Керженцева.
Виталий Сергеевич родился 11 апреля 1941 года в Перми. После окончания школы работал на заводе им. Ленина. В 1976 году его зачислили в аспирантуру Пермского государственного университета по направлению «История КПСС», в 1979 году он стал ассистентом на кафедре научного коммунизма. В 1981 году получил степень кандидата исторических наук, с 1992 года стал работать на кафедре социальной работы и конфликтологии.
Виталий Сергеевич принимал активное участие в научных конференциях международного, всероссийского, краевого уровней. Им опубликовано более 100 научных работ. Его лекции всегда вызывали большой интерес студенты. Им нравилось не только их содержание, доступность материала, но и умение придать занятию творческий характер.
Пермский университет, коллектив юридического факультета выражают искренние соболезнования родным и близким Виталия Сергеевича Керженцева.
Гражданская панихида состоится 22 февраля.