В Новороссийске 22 февраля будут звучать сирены, сообщает пресс-служба администрации города-героя.
В период с 10 до 12 часов на территории нефтебазы «Шесхарис» и «Грушевая» будет проводиться проверка локальной системы оповещения.
Жителей и гостей Новороссийска просят сохранять спокойствие.
Ранее сообщали, что в Туапсе 22 февраля будут звучать электрические сирены. Плановую проверку готовности локальной системы оповещения будет проводить ООО «РН-Туапсинский НПЗ» 22 февраля в 10 часов. Кроме электрических сирен по громкой связи прозвучит голосовое оповещение о проводимой проверке. Горожан просят сохранять спокойствие.
Также мы писали, что в Новороссийске в рамках акции будет дан залп из корабельного орудия. В городе-герое состоится традиционная акция «Выстрел памяти», посвященная празднованию Дня защитника Отечества.