В Новороссийске 22 февраля будут звучать сирены

Ранее сообщали, что в Туапсе 22 февраля будут звучать электрические сирены. Плановую проверку готовности локальной системы оповещения будет проводить ООО «РН-Туапсинский НПЗ» 22 февраля в 10 часов. Кроме электрических сирен по громкой связи прозвучит голосовое оповещение о проводимой проверке. Горожан просят сохранять спокойствие.