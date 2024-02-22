Станет безопаснее: светофор устанавливают на аварийном участке во Владивостоке

Во Владивостоке появится еще один новый светофор. На этот раз его установят на Народном проспекте, 11б, в районе ТЦ «Гермес», сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на ЦОДД.
Как рассказали в ЦОДД, в прошлом году на этом участке произошло три наезда на пешеходов. Чтобы предотвратить подобные происшествия, здесь решили установить светофор.
«Наши специалисты уже завершили монтаж светофорных головок на опоры, сейчас ведутся работы по подключению светофора к сети», — рассказали в организации.
На светофоре также установят специальные кнопки, после нажатия на которые будет загораться сигнал, разрешающий переходить дорогу.
Напомним, что светофоры появились и на других участках города, например, около остановки «Детский парк» на улице Пихтовая.