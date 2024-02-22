Ледовый городок в парке «Динамо» в Хабаровске разберут на следующей неделе

В Хабаровске новогоднее убранство в парке «Динамо» оставят на время длинных выходных в честь Дня защитника Отечества. Убирать украшения начнут со следующей недели, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Напомним, на прошлой неделе мэр Сергей Кравчук заявил, что ледовый городок в «Динамо» простоит в этом году дольше обычного. Поручение градоначальника остаётся в силе, отметил в беседе с «АиФ-Дальинформ» директор парка Артём Оспанов.
«До конца недели горожане смогут любоваться украшениями, посещать ледовый городок, свободно гулять с детьми по территории. С понедельника, 26 февраля, начнём постепенный процесс демонтажа», — прокомментировал он.
Как добавил глава парка, праздничное убранство «Динамо» решили сохранить нетронутым до конца зимы, поскольку в этом году здешняя атмосфера очень полюбилась хабаровчанам и задавала настроение даже после январских каникул. Кроме того, на скульптуры, горки и лабиринты было потрачено в пять раз больше льда, чем в предыдущие годы, что позволило им перенести оттепель без последствий.