Ледовый городок в парке «Динамо» в Хабаровске разберут на следующей неделе

Как добавил глава парка, праздничное убранство «Динамо» решили сохранить нетронутым до конца зимы, поскольку в этом году здешняя атмосфера очень полюбилась хабаровчанам и задавала настроение даже после январских каникул. Кроме того, на скульптуры, горки и лабиринты было потрачено в пять раз больше льда, чем в предыдущие годы, что позволило им перенести оттепель без последствий.