Бастрыкин поручил доложить об исчезновении 15-летней девочки в Новосибирске

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 22 февраля. Подросток ушла из дома в Заельцовском районе 19-го числа. Она поменяла стрижку в парикмахерской и скрылась. В последний раз девочку видели у станции метро в центре Новосибирска.