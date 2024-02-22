Бастрыкин поручил доложить об исчезновении 15-летней девочки в Новосибирске

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о странном исчезновении 15-летней девочки в Новосибирске.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 22 февраля. Подросток ушла из дома в Заельцовском районе 19-го числа. Она поменяла стрижку в парикмахерской и скрылась. В последний раз девочку видели у станции метро в центре Новосибирска.
Больше она не выходила на связь. Девочку ищут полицейские и волонтеры. Ранее подросток не сбегала из дома, она живет с мамой и братом. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е. Г. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных на данный момент обстоятельствах», — указали в Следкоме.