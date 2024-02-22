Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Иркутской области 23−25 февраля

— Инспекторы будут отстранять от вождения автомобилистов в нетрезвом виде. Те, кто не пройдет проверку на трезвость, будут привлечены к административной ответственности. А если случай повторится, то водителей ждет разбирательство в рамках уголовного производства, — говорят в ГИБДД.