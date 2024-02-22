Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Иркутской области 23−25 февраля

С 23 по 25 февраля 2024 года в Иркутской области пройдут проверки по выявлению пьяных водителей. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Приангарья.
— Инспекторы будут отстранять от вождения автомобилистов в нетрезвом виде. Те, кто не пройдет проверку на трезвость, будут привлечены к административной ответственности. А если случай повторится, то водителей ждет разбирательство в рамках уголовного производства, — говорят в ГИБДД.
Госавтоинспекторы предупреждают, что не стоит рисковать и садиться за руль «подшофе». В случае опьянения лучше воспользоваться автобусом или вызвать такси. ДТП, совершенные под воздействием спиртных напитков, часто приводят в трагическим последствиям.