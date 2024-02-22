В Красноярске появится школа дронов

В Красноярске на базе Аэрокосмической школы дополнительного образования появится школа дронов. Как сообщили в администрации города, сейчас там работают две группы, где ребята учатся программировать и управлять беспилотниками.
Юные красноярцы смогут «примерить на себя» профессию инженера или оператора дрона. Они научатся управлять им, выполнять фигуры пилотирования, а также делать снимки с помощью камеры беспилотника. Отмечается, что у педагогов есть опыт пилотирования и обслуживания таких аппаратов.