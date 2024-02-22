В Красноярске появится школа дронов

Юные красноярцы смогут «примерить на себя» профессию инженера или оператора дрона. Они научатся управлять им, выполнять фигуры пилотирования, а также делать снимки с помощью камеры беспилотника. Отмечается, что у педагогов есть опыт пилотирования и обслуживания таких аппаратов.