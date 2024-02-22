Энергопотребление на Ольхоне выросло в 4 раза из-за турпотока и морозов

Накануне в СМИ опубликовали сообщения о коллективном письме жителей Ольхонского района, которые пожаловались на принудительное снижение напряжения на электросетях, которое привело к перебоям в работе электроприборов и переморозке систем водоснабжения. В связи с этим гостиницы и гостевые дома вынуждены отказывать туристам в размещении.
«По федеральным нормам, ожидаемый уровень энергопотребления на Ольхоне должен составлять 2 МВт, однако в настоящее время отмечается превышение этого показателя в 4 раза, — прокомментировал ситуацию гендиректор ИЭСК Дмитрий Конопелько. — Очередной рост нагрузок в феврале связан с притоком туристов на фоне сильных морозов».
Увеличение мощностей требует проведения ремонта проводных кабелей, реконструкции и строительства новых подстанций. Однако, по словам специалиста, обосновать перед регулирующими органами эти работы невозможно из-за упомянутых выше федеральных нормативов.