Энергопотребление на Ольхоне выросло в 4 раза из-за турпотока и морозов

Накануне в СМИ опубликовали сообщения о коллективном письме жителей Ольхонского района, которые пожаловались на принудительное снижение напряжения на электросетях, которое привело к перебоям в работе электроприборов и переморозке систем водоснабжения. В связи с этим гостиницы и гостевые дома вынуждены отказывать туристам в размещении.