В Новосибирске восстановили движение троллейбусов на площади Труда

В Новосибирске восстановлено движение троллейбусов на площадях Труда и Энергетиков. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса со ссылкой на МКУ «ЦУГАЭТ».
Напомним, ночью в четверг провода контактной сети на площади Труда в сторону Димитровского моста оборвал самосвал с поднятым кузовом. В результате на площади Труда образовалась огромная пробка из-за остановившихся троллейбусов.
«Провода лежат на земле, движение в сторону Димитровского моста полностью парализовано. Ситуация на Кольце Ада очень неприятная», — сообщали застрявшие в пробке автомобилисты.
На место Чп были направлены бригады и электромонтёров, а остановившиеся троллебусы отбуксировали тягачами, чтобы разблокировать движение.
На время устранения дефекта троллейбусное сообщение пришлось организовать по временным схемам. К обеду четверга обрыв удалось устранить, после чего электротранспорт вернулся к прежним схемам движения.
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