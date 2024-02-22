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В Новосибирске восстановили движение троллейбусов на площади Труда

Утром в четверг самосвал оборвал провода контактной сети.
Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске восстановлено движение троллейбусов на площадях Труда и Энергетиков. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса со ссылкой на МКУ «ЦУГАЭТ».

Напомним, ночью в четверг провода контактной сети на площади Труда в сторону Димитровского моста оборвал самосвал с поднятым кузовом. В результате на площади Труда образовалась огромная пробка из-за остановившихся троллейбусов.

«Провода лежат на земле, движение в сторону Димитровского моста полностью парализовано. Ситуация на Кольце Ада очень неприятная», — сообщали застрявшие в пробке автомобилисты.
На место Чп были направлены бригады и электромонтёров, а остановившиеся троллебусы отбуксировали тягачами, чтобы разблокировать движение.

На время устранения дефекта троллейбусное сообщение пришлось организовать по временным схемам. К обеду четверга обрыв удалось устранить, после чего электротранспорт вернулся к прежним схемам движения.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске вечером 23 февраля перекроют площадь Инженера Будагова.