В Новосибирске восстановили движение троллейбусов на площади Труда

«Провода лежат на земле, движение в сторону Димитровского моста полностью парализовано. Ситуация на Кольце Ада очень неприятная», — сообщали застрявшие в пробке автомобилисты.

На место Чп были направлены бригады и электромонтёров, а остановившиеся троллебусы отбуксировали тягачами, чтобы разблокировать движение.