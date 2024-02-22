Забаррикадировавшемуся в кабинете сенатора новосибирцу запретили общаться с мамой

Напомним, что 7 декабря прошлого года в Новосибирске Сергей Ермошин, страдающий от неизвестного заболевания, забаррикадировался в приемной сенатора Владимира Городецкого и удерживал там его помощницу. В разговоре с «Прецедентом» мужчина объяснил свои действия тем, что был «доведен до отчаяния». Врачи за 8 лет не смогли поставить точный диагноз, из-за чего он вынужден был уйти с работы.
После некоторого времени Сергей отпустил женщину и сдался, после чего был задержан. Центральный районный суд постановил заключить его под стражу до 7 февраля 2024 года. В отношении него были возбуждены уголовные дела о захвате заложников и о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
— Решение Центрального районного суда осталось без изменения. Сергей остается в СИЗО. Срок заключения под стражей действует до 7 марта, — рассказала адвокат мужчины.
Ульяна Антонова также рассказала, что Сергей Ермошин чувствует себя в СИЗО не очень хорошо. Это связано в том числе и с тем, что ему запретили общаться с мамой.
— Ему наложили арест на общение с матерью. Теперь они не могут друг с другом созваниваться, обмениваться письмами. Вероятно, это связано с тем, что маму допрашивали, как свидетеля, — добавила адвокат.
— С 9 января мне отказали в свиданиях и звонках. Я уже столько писем написала, но они до сыночка не доходят. Не нахожу себе места, знаю, что ему в СИЗО очень плохо. Не понимаю, почему его не могут перевести под домашний арест. Он же не преступник, он просто просил помощи, — сказала женщина сквозь слёзы.
Следует напомнить, что Сергея Ермошина переводили из СИЗО в психиатрическую больницу 16 января. Там он находился для проведения экспертиз. К настоящему моменту, по словам адвоката, никак заключений еще нет.
«Прецедент» продолжает следить за развитием событий.
Более подробно ознакомиться с историей Сергея Ермошина можно в нашем сюжете.
Егор САФРОНОВ.