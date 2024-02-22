Забаррикадировавшемуся в кабинете сенатора новосибирцу запретили общаться с мамой

— С 9 января мне отказали в свиданиях и звонках. Я уже столько писем написала, но они до сыночка не доходят. Не нахожу себе места, знаю, что ему в СИЗО очень плохо. Не понимаю, почему его не могут перевести под домашний арест. Он же не преступник, он просто просил помощи, — сказала женщина сквозь слёзы.