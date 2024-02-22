Стоматолог из Армении переехал в Братск по государственной программе переселения соотечественников из-за рубежа

С детства смотрел, как работает мой отец. Он врач-стоматолог с 30-летним стажем. Мне стало интересно. И так начался мой путь в медицину. Лечил жителей Еревана. В Братск переехал вслед за отцом. Он тоже был участником государственной программы и уже пять лет трудится в частной клинике", — делится впечатлениями молодой врач.