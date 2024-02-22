Стоматолог из Армении переехал в Братск по государственной программе переселения соотечественников из-за рубежа

С детства смотрел, как работает мой отец. Он врач-стоматолог с 30-летним стажем. Мне стало интересно. И так начался мой путь в медицину. Лечил жителей Еревана. В Братск переехал вслед за отцом. Он тоже был участником государственной программы и уже пять лет трудится в частной клинике", — делится впечатлениями молодой врач.
Генрик рассказывает, что в прошлом году сдал необходимые документы в миграционную службу Еревана. В октябре прилетел в Братск. А в декабре подал заявление на оформление российского гражданства. Специалисты отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Братское» проконсультировали мужчину по всем вопросам. И уже в начале марта он получит паспорт гражданина Российской Федерации.
Я устроился в частную клинику стоматологом-ортопедом. Мне очень нравится. В дальнейшем планирую работать в государственном медицинском учреждении челюстно-лицевым хирургом. Мой друг-стоматолог из Еревана тоже стал участником этой государственной программы. После окончания ординатуры планирует переехать в Братск. Будем вместе оказывать медицинскую помощь сибирякам", — поделился Генрик Погосян.
Преимущество государственной программы в том, что её участники могут быть приняты в гражданство Российской Федерации, минуя ступень получения разрешения на временное проживание или вида на жительство. Но при этом они в обязательном порядке должны подтвердить знание русского языка. Все документы рассматриваются в течение трёх месяцев«, — подчеркнула врио заместителя начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России “Братское” Анна Курганова.
Лейтенант полиции также рассказала, что для участников госпрограммы предусмотрена компенсация расходов на уплату госпошлин, связанных с оформлением документов, определяющих правовой статус участника госпрограммы на территории Российской Федерации. Кроме этого, прибывшие из-за рубежа иностранные граждане получают подъёмные в размере двух прожиточных минимумов на каждого участника госпрограммы и членов их семей, а также возмещение расходов на переезд.
Мерами социальных гарантий уже воспользовался Генрик Погосян. Наравне с ним в прошлом году вступили в программу ещё три врача и медсестра из Таджикистана. Два участковых терапевта и оториноларинголог лечат пациентов городской больницы № 2. Такие меры позволяют решать кадровый дефицит в сфере здравоохранения города, отмечают специалисты.