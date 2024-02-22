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Стоматолог из Армении переехал в Братск по государственной программе переселения соотечественников из-за рубежа

За плечами 29-летнего врача четырёхлетний стаж работы на малой родине. Рассказывает, получил высшее образование в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Пять лет изучал общую стоматологию, затем ещё четыре года — хирургию. В итоге стал востребованным узким специалистом — челюстно-лицевым хирургом. Профессию выбрал осознанно.
Источник: ГУ МВД

С детства смотрел, как работает мой отец. Он врач-стоматолог с 30-летним стажем. Мне стало интересно. И так начался мой путь в медицину. Лечил жителей Еревана. В Братск переехал вслед за отцом. Он тоже был участником государственной программы и уже пять лет трудится в частной клинике", — делится впечатлениями молодой врач.

Генрик рассказывает, что в прошлом году сдал необходимые документы в миграционную службу Еревана. В октябре прилетел в Братск. А в декабре подал заявление на оформление российского гражданства. Специалисты отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Братское» проконсультировали мужчину по всем вопросам. И уже в начале марта он получит паспорт гражданина Российской Федерации.

Я устроился в частную клинику стоматологом-ортопедом. Мне очень нравится. В дальнейшем планирую работать в государственном медицинском учреждении челюстно-лицевым хирургом. Мой друг-стоматолог из Еревана тоже стал участником этой государственной программы. После окончания ординатуры планирует переехать в Братск. Будем вместе оказывать медицинскую помощь сибирякам", — поделился Генрик Погосян.

В отделе по вопросам миграции МУ МВД России «Братское» пояснили, что в прошлом году на учёт по государственной программе поставили 28 иностранных граждан, 17 из которых прибыли из-за границы. Остальные получили статус участников программы, уже находясь на территории нашей страны. Половина заявителей стали гражданами Российской Федерации. В целом участники программы имеют право подать документы на оформление гражданства в течение пяти лет со дня выдачи свидетельства.

Преимущество государственной программы в том, что её участники могут быть приняты в гражданство Российской Федерации, минуя ступень получения разрешения на временное проживание или вида на жительство. Но при этом они в обязательном порядке должны подтвердить знание русского языка. Все документы рассматриваются в течение трёх месяцев«, — подчеркнула врио заместителя начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России “Братское” Анна Курганова.

Лейтенант полиции также рассказала, что для участников госпрограммы предусмотрена компенсация расходов на уплату госпошлин, связанных с оформлением документов, определяющих правовой статус участника госпрограммы на территории Российской Федерации. Кроме этого, прибывшие из-за рубежа иностранные граждане получают подъёмные в размере двух прожиточных минимумов на каждого участника госпрограммы и членов их семей, а также возмещение расходов на переезд.

Мерами социальных гарантий уже воспользовался Генрик Погосян. Наравне с ним в прошлом году вступили в программу ещё три врача и медсестра из Таджикистана. Два участковых терапевта и оториноларинголог лечат пациентов городской больницы № 2. Такие меры позволяют решать кадровый дефицит в сфере здравоохранения города, отмечают специалисты.

медицина