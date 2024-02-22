В Воронежской области изменится расписание четырёх электричек

С 1 марта в Воронежской области изменят расписание четырёх электричек, об этом сообщили в пригородной пассажирской компании «Черноземье».
Нововведение коснётся следующих поездов:
№ 6419 Лиски — Воронеж-1. Теперь электричка будет прибывать на конечную станцию на 7 минут раньше — в 8:28;
№ 6303 Воронеж-1 — Нижнедевицк. Поезд будет отправляться из областного центра на 9 минут раньше — в 7:16;
№ 6306 Нижнедевицк — Воронеж-1. Электричка будет пребывать на конечную станцию на 7 минут раньше — в 8:21;
№ 6603 Воронеж Курский — Нижнедевицк. Поезд будет отправляться из Воронежа на 9 минут раньше — в 7:26.