Главные новости 22 февраля

США не уверены в своем анализе планов России по запуску ядерного оружия

Россия может устроить запуск в этом году, но отправить на орбиту безобидную «пустышку» боеголовки.



Байден вновь оскорбительно высказался о Путине

Говоря о Путине, президент США давно не стесняется в выражениях.



Журналиста Евгения Киселева внесли в перечень экстремистов

В настоящее время Киселев работает на украинских телеканалах. Ранее МВД РФ объявило его в розыск.



Литва запретит высадку пассажиров, следующих в Калининград

Литовские власти утверждают, что эти меры принимаются в интересах национальной безопасности, борьбы с контрабандой и нарушением режима санкций.



Движение «Я/мы Сергей Фургал» признали экстремистским

Участники движения неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности.