США не уверены в своем анализе планов России по запуску ядерного оружия
Россия может устроить запуск в этом году, но отправить на орбиту безобидную «пустышку» боеголовки.
Байден вновь оскорбительно высказался о Путине
Говоря о Путине, президент США давно не стесняется в выражениях.
Журналиста Евгения Киселева внесли в перечень экстремистов
В настоящее время Киселев работает на украинских телеканалах. Ранее МВД РФ объявило его в розыск.
Литва запретит высадку пассажиров, следующих в Калининград
Литовские власти утверждают, что эти меры принимаются в интересах национальной безопасности, борьбы с контрабандой и нарушением режима санкций.
Движение «Я/мы Сергей Фургал» признали экстремистским
Участники движения неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности.
Главные новости 22 февраля
США не уверены в своем анализе планов России по запуску ядерного оружия