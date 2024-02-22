Ограничения для автобусов сняли на трассе Лидога-Ванино в Хабаровском крае

Запрет на проезд маршрутного транспорта ввели на нескольких трассах Хабаровского края в начале недели. Причиной тому стал циклон, который прошел по территории региона. Запрет действовал все время, пока бушевала непогода. Как и обычно, снимают его только тогда, когда прекращаются осадки, а рабочие приводят трассу в порядок. В противном случае, это может быть опасно для жизни и здоровья людей: снежные накаты и гололедица могут спровоцировать серьезное дорожно-транспортное происшествие.