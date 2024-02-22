Обливание холодной водой состоится на пляже во Владивостоке 24 февраля

По расчётам организаторов акции, в ней должны принять участие около пяти тысяч человек в более чем 35 городах Российской Федерации: от Сахалина до Калининграда. Начало акции во Владивостоке намечено на 19 часов. Но перед обливанием участников ждёт спортивная разминка под музыку. Сама процедура «ледяного душа» намечена на 20 часов 30 минут.