Обливание холодной водой состоится на пляже во Владивостоке 24 февраля

На пляже «Юбилейный» во Владивостоке в субботу, 24 февраля, в рамках Международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым — это модно» состоится массовое обливание ледяной морской водой.
Как сообщает пресс-служба администрации города, идея мероприятия состоит именно в единовременном массовом обливании холодной водой людей на всей территории России вне зависимости от часового пояса.
По расчётам организаторов акции, в ней должны принять участие около пяти тысяч человек в более чем 35 городах Российской Федерации: от Сахалина до Калининграда. Начало акции во Владивостоке намечено на 19 часов. Но перед обливанием участников ждёт спортивная разминка под музыку. Сама процедура «ледяного душа» намечена на 20 часов 30 минут.
Хотя в акции может принять участие любой желающий от 5 лет и старше, количество мест на участие в мероприятии ограничено и предварительно нужно пройти регистрацию.
Одновременность действий поклонников здорового образа жизни в разных городах страны организаторы собираются скоординировать с помощью телемоста между регионами-участниками.