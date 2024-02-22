После концерта в Калининграде певица Zivert объявила, что уходит со сцены

«Вы все хорошо знаете о моих проблемах со здоровьем, которые начались почти полтора года назад, из-за которых были отмены и переносы моей деятельности. Так случилось, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму», — сказала певица.