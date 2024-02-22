После концерта в Калининграде певица Zivert объявила, что уходит со сцены

Российская артистка Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, объявила о временном уходе со сцены и отмене всех предстоящих концертов. Причиной стали серьёзные проблемы со здоровьем, о которых певица рассказала в видео, опубликованном в её телеграм-канале.
«Вы все хорошо знаете о моих проблемах со здоровьем, которые начались почти полтора года назад, из-за которых были отмены и переносы моей деятельности. Так случилось, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму», — сказала певица.
Артистка объяснила, что пыталась игнорировать проблемы, применяя обезболивающие. Однако её организм «бьёт в колокол», а врачи настоятельно рекомендовали избегать сильных физических нагрузок.
Zivert Zivert обвинила экс-концертного директора в сборе средств на лечение несуществующей болезни артистки.
Певицу и организаторов выступлений 4 года «кидали» на деньги.