Семь электробусов получит Краснодар в начале 2024 года

«В самых крупных городах региона — Краснодаре, Сочи и Новороссийске — обновляем парк общественного транспорта. Это стало возможным в том числе в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги”. Мы закупаем комфортный и, что особенно важно, экологически чистый подвижной состав — низкопольные автобусы, электробусы и троллейбусы, оснащенные всем необходимым», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.