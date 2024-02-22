Семь электробусов получит Краснодар в начале 2024 года

В Краснодарском крае продолжают обновлять парк общественного транспорта. Так, Краснодар получит семь электробусов в начале 2024 года. В Новороссийск доставят 15 новых автобусов до 20 апреля.
В Сочи работает 51 новый автобус на метане. Еще 26 единиц транспорта поставят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в апреле. Для курорта закупили 95 автобусов на газомоторном топливе и девять электробусов. Транспорт доставят до конца марта.
«В самых крупных городах региона — Краснодаре, Сочи и Новороссийске — обновляем парк общественного транспорта. Это стало возможным в том числе в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги”. Мы закупаем комфортный и, что особенно важно, экологически чистый подвижной состав — низкопольные автобусы, электробусы и троллейбусы, оснащенные всем необходимым», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.
В новых автобусах учтены условия для маломобильных пассажиров. В салонах оборудованы кондиционеры, разъемы для зарядки электронных устройств, терминалы для бесконтактной оплаты и информационные табло.
В 2023 году Краснодар получил 60 троллейбусов белорусского производства. По нацпроекту в краевой центр доставили 16 электробусов и восемь зарядных станций. Кроме того, в городе вышли на маршруты 103 новых трамвая.