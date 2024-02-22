В 2024 году в Кемерове отремонтируют более 40 придомовых территорий

Кемеровская администрация сообщает, что в городе в текущем году отремонтируют более 40 придомовых территорий в разных районах города. Перечень продолжает пополняться.
«Часть подрядчиков, которые будут заниматься ремонтом дворов, уже определена, но впереди ещё ряд аукционов», — объясняют сотрудники мэрии.
Сейчас в списке находится 44 придомовых территории (полный список можно посмотреть здесь), но если получится сэкономить деньги по результатам аукционов, добавятся дворы, где жители уже собрали нужный пакет документов.
Заявку на участие в программе подают жители после решения общего собрания собственников. Благоустраивают территорию на условиях софинансирования: собственники оплачивают 5% от стоимости ремонта двора, остальное — федеральный, областной и городской бюджеты.
За всё время проекта «Жильё и городская среда» с 2017 года в Кемерове отремонтировано 583 двора.