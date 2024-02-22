Учитель информатики из Намангана обновил школьные кабинеты за свой счет

Отмечается, что ученики этого учителя каждый год активно участвуют в различных олимпиадах и занимают призовые места. В частности, в прошлом году они заняли второе место в командном зачете на международной олимпиаде Robot-uz. Педагог уверен, что обновленные условия сподвигнут молодежь еще больше стремиться к знаниям в современных сферах.