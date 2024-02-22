Учитель информатики из Намангана обновил школьные кабинеты за свой счет

Об этом рассказала пресс-служба управления дошкольного и школьного образования Наманганской области. Сообщается, что информатик получает повышенную зарплату в размере 12 миллионов сумов. Поэтому педагог решил, что может потратить часть своих денег на мебель и соответствующую технику, чтобы обновить школьные кабинеты.
Отмечается, что ученики этого учителя каждый год активно участвуют в различных олимпиадах и занимают призовые места. В частности, в прошлом году они заняли второе место в командном зачете на международной олимпиаде Robot-uz. Педагог уверен, что обновленные условия сподвигнут молодежь еще больше стремиться к знаниям в современных сферах.
Напомним, что это не первый благотворительный акт во благо развития образования. Учительница русского языка и литературы в общеобразовательной школе № 6 Мархаматского района Андижанской области Ёркиной Маматисакова уже долгое время тратит часть своей зарплаты на стипендию отличникам.