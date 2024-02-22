Оранжевый уровень погодной опасности на Южном Урале продлен до вечера 23 февраля

Оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности на Южном Урале продлен до вечера 23 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в Прогностической карте предупреждений по УрФО, подготовленной Гидрометцентром РФ.
Ранее специалисты регионального ЦГМС выпустили экстренное предупреждение: «Ночью и утром 23 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный мороз — до минус 40 градусов».
Из детализированного прогноза следует, что в пятницу удержится переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами будет наблюдаться гололедица. Ветер ночью юго-западный 1−6 м/с, завтра днем западный 2−7 м/с, местами порывы до 10 м/с.
«Температура воздуха ночью минус 27−32, в низинах — 35−40, в горах — до 22, днем 23 февраля будет минус 7−12, в низинах — до 17 градусов», — уточнили синоптики.
В связи с низкими температурами воздуха повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможен рост пожаров в жилом секторе, следует строго соблюдать правила эксплуатации печей и электрооборудования.