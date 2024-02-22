Оранжевый уровень погодной опасности на Южном Урале продлен до вечера 23 февраля

Из детализированного прогноза следует, что в пятницу удержится переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами будет наблюдаться гололедица. Ветер ночью юго-западный 1−6 м/с, завтра днем западный 2−7 м/с, местами порывы до 10 м/с.