Салют в честь Дня защитника Отечества в Калининграде запустят из Парка Победы

Салют произведут из двух установок 2А85 и трёх 76-мм пушек ЗИС-3 в парке Победы за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам. В пятницу дадут 30 артиллерийских залпов. Звуковое сопровождение салюта производится из орудий ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Пушки участвовали ещё в штурме Кёнигсберга.