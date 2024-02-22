Угоститься жареной корюшкой приглашают хабаровчан на выходных

Впереди у хабаровчан — длинные выходные, которые продлятся с 23 по 25 февраля. Провести эти дни партнеры проекта «Отдыхаем в крае» предлагают активно, в кругу семьи и друзей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Для тех, кто так же, как Петр I, любит жареную корюшку, подойдет новый тур «Весна приходит с корюшкой». 24 февраля желающих присоединиться приглашают попробовать большую сковородку жареной корюшки в «Стойбище Сородичей» села Сикачи-Алян. Выезд из краевой столицы запланирован в 9:30. Подробности можно уточнить по номеру: +7 (924)205−35−73.



В этот же день, 24 февраля поклонников кино ждут на музыкальном лектории «Балабанов. Саундтреки к фильму “Брат”». Гостям расскажут о том, как легендарный фильм связан с Хабаровском, кто отказался принимать участие в проекте, почему вторая часть фильм не основана на песнях группы «Наутилус Помпилиус». Музыкальный вечер пройдет в музее «Мир говорящих машин».