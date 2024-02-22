Более 100 островков безопасности обустроят на столичных дорогах в этом году

«Обустройство более 100 островков безопасности в этом году — часть стратегии по снижению аварийности в городе. Такие элементы будут размещены на оживленных участках, вблизи школ, парков, торговых центров и других общественных мест. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем работать над безопасностью движения в столице», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.